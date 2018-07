Wickmayer e atual campeã vencem na estreia em Hobart Cabeça de chave número 1 do Torneio de Hobart, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, a belga Yanina Wickmayer venceu a neozelandesa Marina Erakovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em sua estreia nesta segunda-feira. Já a australiana Jarmila Gajdosova, atual campeã do WTA disputado em seu país, iniciou a defesa do título superando a japonesa Ayumi Morita por 6/3 e 6/4.