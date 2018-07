Wickmayer supera Peer e decide com alemã em Hobart Cabeça de chave número 1, Yanina Wickmayer confirmou o seu favoritismo e se classificou nesta sexta-feira para a decisão do Torneio de Hobart, na Austrália. Nas semifinais, a tenista belga derrotou a israelense Shahar Peer, sexta pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3.