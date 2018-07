Wickmayer vence e vai às quartas de final em Hobart

Com a vitória no confronto válido pela segunda rodada em Hobart, Wickmayer jogará por um lugar na semifinal em duelo contra a romena Simona Halep, que nesta terça superou a sua compatriota Irina Begu por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2.

Já a espanhola Anabel Medina Garrigues, cabeça de chave número 2, estreou no torneio apenas nesta terça e se garantiu na segunda rodada ao superar a sua compatriota Carla Suarez Navarro com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). Com o triunfo, Garrigues jogará na próxima fase contra a alemã Mona Barthel, que na estreia eliminou a italiana Romina Oprandi por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/4.

Outra cabeça de chave que se garantiu nas quartas de final nesta terça foi a alemã Angelique Kerber. Pré-classificada como quarta maior favorita ao título, ela avançou ao vencer a italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/2. Desta forma, a tenista se credenciou para encarar na próxima fase a romena Sorana Cirstea, que na segunda rodada bateu a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, de virada, com 2/6, 6/3 e 7/5.

A israelense Shahar Peer, sexta cabeça de chave, passou para a segunda rodada ao vencer a checa Lucie Hradecka por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1. Assim, irá encarar na próxima fase a neozelandesa Sacha Jones, que estreou com vitória sobre a alemã Kristina Barrois por 6/1 e 6/4.