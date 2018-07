Williams e Halep ganham e farão final do Masters da WTA

O Masters da WTA conheceu na manhã deste sábado suas duas finalistas. A norte-americana Serena Williams garantiu sua vaga na decisão ao vencer com dificuldade a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (8/6). Agora, ela terá pela frente a romena Simona Halep, que teve bem mais facilidade para bater a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Na primeira partida do dia, Wozniacki, cabeça de chave número 8, começou dando a impressão de que atropelaria Serena, principal favorita do torneio. No primeiro set, a norte-americana conseguiu vencer apenas três pontos no saque da adversária. A dinamarquesa, por sua vez, conseguiu duas quebras e arrancou para um triunfo tranquilo.

Na segunda parcial, no entanto, Serena mostrou porquê é a número 1 do mundo, cresceu e empatou a partida. O set de desempate foi o mais equilibrado e Wozniacki conseguiu uma quebra no início. Ela sacou para vencer o jogo quando estava 5 a 4, mas foi quebrada. No tie-break, a dinamarquesa abriu boa vantagem de 4 a 1, mas bobeou, levou a virada e acabou ficando fora da final.

Após o triunfo, Serena não conseguia ficar plenamente feliz, uma vez que havia batido uma tenista com quem tem grande amizade fora das quadras. "Foi a primeira vez que ganhei e não me senti ótima, se você tirar as partidas contra a Venus. Eu realmente queria chorar, porque a Carol é tão legal, nós nos damos bem e fazemos muitas coisas juntas. Ela é minha pequena irmã bebê, de diferente mãe e pai e de um país diferente", comentou.

Depois de passar por Wozniacki, Serena terá pela frente na decisão deste domingo a romena Simona Halep. Cabeça de chave número 4, ela passeou em quadra neste sábado e não deu qualquer chance de vitória a Radwanska. Foram cinco quebras de serviço no total para Halep, que impôs seu forte jogo de fundo de quadra e arrancou para o tranquilo triunfo.

Enquanto Serena luta pelo terceiro título consecutivo do torneio, Halep buscará sua primeira conquista logo em sua primeira participação. Para isso, a romena terá que acabar com a freguesia diante da norte-americana, já que das quatro partidas disputadas entre elas, Serena Williams saiu vencedores em três.

No último duelo, no entanto, Halep conseguiu uma das vitórias mais impressionantes de sua carreira. Na primeira fase deste Masters da WTA, as duas caíram no Grupo Vermelho e se enfrentaram. A romena não teve qualquer dificuldade para vencer a norte-americana por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/2, em 1 hora e 5 minutos.