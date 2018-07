Wimbledon confirma Bellucci, Dutra Silva e Teliana Pereira

Prestes a estrearem em Roland Garros, os brasileiros Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva e Teliana Pereira receberam nesta sexta-feira uma boa notícia. A organização de Wimbledon confirmou que o trio está garantido no próximo Grand Slam do calendário do circuito profissional. O tradicional torneio disputado em Londres terá início em 27 de junho.

Número 1 do Brasil, Bellucci vai competir na grama inglesa pela sétima vez, a sexta na chave principal. Nas últimas duas vezes em que disputou na chave foi eliminado pelo espanhol Rafael Nadal.

Rogerinho também disputará Wimbledon pela sétima vez. Porém, será apenas a segunda vez que ele entrará direto na chave principal - nas outras edições caiu no qualifying. O brasileiro ainda busca sua primeira vitória na chave que reúne os melhores tenistas do circuito.

Melhor tenista brasileira no circuito feminino, Teliana vai entrar direto na chave principal pela terceira vez na carreira. Ela também já disputou o quali por três vezes. Nestas cinco participações, a brasileira conquistou apenas uma vitória, no qualifying, em 2013.

Antes da grama inglesa, porém, o trio vai defender as cores do Brasil no saibro de Roland Garros a partir deste domingo, quando terá início a chave principal em Paris. Bellucci vai estrear contra o experiente Gasquet, enquanto Dutra Silva vai pegar Gilles Simon, outro representante da casa. Já Teliana vai cruzar com a checa Krystina Pliskova na rodada de abertura.