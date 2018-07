Wimbledon define cabeças de chave e 'beneficia' Gasquet

Novak Djokovic não poderá enfrentar Andy Murray antes da final de Wimbledon depois de eles terem sido definidos nesta quarta-feira como primeiro e segundo cabeças de chave, respectivamente, do terceiro Grand Slam do tênis no ano. Isso também significa que o sérvio e o britânico estarão em lados separados do sorteio das chaves, marcado para a próxima sexta-feira.

Murray perdeu 13 das últimas 15 partidas que disputou contra Djokovic, incluindo as decisões do Aberto da Austrália e de Roland Garros neste ano. Porém, nas duas últimas vezes em que se enfrentaram numa quadra de grama, foi o britânico quem se deu melhor.

Ao contrário do que ocorre em outros torneios do circuito, Wimbledon não leva em consideração apenas o ranking mundial para definir os cabeças de chave, mas também o retrospecto dos tenistas em quadras de grama.

Isso provocou algumas mudanças na ordem dos cabeças de chave, com o francês Richard Gasquet, o número dez do mundo e que seria o nono favorito caso apenas o ranking fosse levado em conta, acabou sendo o sétimo pré-classificado - ele possui em seu retrospecto duas semifinais em Wimbledon. Já o croata Marin Cilic, que foi às quartas de final do Grand Slam londrino nos últimos dois anos, é o nono cabeça de chave, embora figure em 13º lugar no ranking da ATP.

Dono de sete títulos de Wimbledon, o suíço Roger Federer é o terceiro da relação, à frente do compatriota Stan Wawrinka. O japonês Kei Nishikori é o quinto cabeça de chave, enquanto o canadense Milos Raonic é o número seis.

A relação das principais cabeças de chave do torneio feminino de Wimbledon segue exatamente a ordem do ranking da WTA. A norte-americana Serena Williams é a número 1 e a espanhola Garbiñe foi definida como segunda pré-classificada, seguida da polonesa Agnieszka Radwanska, da alemã Angelique Kerber e da romena Simona Halep.