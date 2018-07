Wimbledon proíbe uso do 'pau de selfie' em instalações esportivas

O veto já era esperado no tradicional torneio inglês. O Grand Slam londrino é conhecido pelas regras rígidas, algumas delas centenárias, que atravessam os anos sem qualquer interferência. Somente em Wimbledon os jogadores são obrigados a vestir branco nas quadras, nas quais jogam com a mesma marca de bola utilizada por seus antecessores há quase 100 anos.

Com a decisão, Wimbledon segue a tendência de outras instituições esportivas. Na mesma Inglaterra, muitos clubes já proibiram o uso do acessório em suas arquibancadas. Museus, como o National Gallery, de Londres, também vetaram o "pau de selfie", cortado também de outras instituições culturais ao redor do mundo.

No Brasil, a Polícia Militar vetou a haste nos estádios de São Paulo, Minas Gerais e Pará, por exemplo. Há proibição também no MASP (Museu de Arte de São Paulo), no MAM (Museu de Arte Moderna) e na Pinacoteca do Estado.