Wozniacki, Muguruza e Azarenka avançam na estreia no US Open

Atual vice-campeã do US Open, a dinamarquesa Caroline Wozniacki passeou na sua estreia na edição de 2015. Nesta terça-feira, a número 5 do mundo massacrou a norte-americana Jamie Loeb por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, na Arthur Ashe Stadium.

Wozniacki precisou de apenas 1 hora e 17 minutos para passar pela campeã da NCAA, a liga universitária dos Estados Unidos, que tem apenas 20 anos e ocupa a 413ª colocação no ranking da WTA. Sua oponente na segunda rodada vai ser a checa Petra Cetkovska, número 149 do mundo, que derrotou a norte-americana Christina McHale (4/6, 6/4 e 6/3).

Vice-campeã de Wimbledon e atual número 9 do mundo, a espanhola Garbiñe Muguruza derrotou nesta terça a alemã Carina Witthoeft, 49ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 27 minutos.

Agressiva, a espanhola disparou 11 aces e levou só um. Além disso, terminou o jogo com 39 winners, 26 a mais do que a sua oponente. Agora ela terá pela frente a britânica Johanna Konta, número 97 do mundo, que venceu a norte-americana Lousa Chririco (6/3 e 6/0).

A bielo-russa Victoria Azarenka, ex-líder do ranking e atual número 20 do mundo, venceu fácil a checa Lucie Hradecka, 56ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 45 minutos. Sua próxima adversária vai ser a belga Yanina Wickmayer, que eliminou a italiana Francesca Schiavone, campeã de Roland Garros em 2010, por 2 a 0 (6/3 e 6/1).