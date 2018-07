Wozniacki abandona, e Zvonareva encara Stosur em final

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, número dois do mundo, teve sua sequência de oito vitórias seguidas interrompida neste sábado, na semifinal do Torneio de Charleston. Ela sofreu uma lesão no tornozelo direito ainda no primeiro set do jogo com a russa Vera Zvonareva, e abandonou a competição após 38 minutos de partida.

Wozniacki, que foi campeã em Ponte Vedra no domingo passado, torceu o tornozelo ao derrapar no saibro quando tentava rebater a bola perto da rede. Ela caiu sobre o tornozelo e precisou de atendimento médico na quadra. A dinamarquesa chegou a voltar ao jogo, com um curativo no local, mas não aguentou as dores e decidiu abandonar o confronto.

"Fiquei surpresa ao conseguir voltar ao jogo, mas assim que eu me movia pelos lados da quadra, sentia muita dor e não consegui mais jogar", explicou a dinamarquesa, que passará por um exame de ressonância magnética no domingo para avaliar a gravidade da lesão no tornozelo.

Vera Zvonareva, que vencia a parcial por 5/2 quando Wozniacki desistiu, enfrentará na decisão a australiana Samantha Stosur, que eliminou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2).

"É ótimo estar na final, mas não é legal se classificar deste jeito", declarou Zvonareva, 22.ª do ranking, lamentando a lesão da adversária. "Não desejo esta situação a ninguém porque passei por momentos difíceis no ano passado", destacou a tenista, ao lembrar as lesões que a tiraram do top 10 em 2009.