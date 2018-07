Wozniacki abandona jogo e Bencic faz final com Radwanska em Eastbourne Às vésperas do início de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam da temporada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki abandonou a última competição preparatória para a competição com uma lesão, nesta sexta-feira, em duelo com Belinda Bencic, classificando automaticamente a tenista suíça para a decisão do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, disputado em quadras de grama.