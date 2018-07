Wozniacki arrasa australiana na estreia em Roma A dinamarquesa Caroline Wozniacki não deu chances à australiana Anastasia Rodionova nesta quarta-feira e venceu com facilidade em sua estreia no Torneio de Roma. A número 1 do mundo cedeu apenas dois games em toda a partida e fechou o jogo por 6/2 e 6/0, em apenas 1h11min.