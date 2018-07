Wozniacki arrasa líder do ranking e se garante nas semifinais do Masters da WTA

Atual líder do ranking mundial feminino do tênis, Simona Halep ficou longe de justificar nesta quarta-feira o status que ostenta com este posto. A romena foi arrasada pela dinamarquesa Caroline Wozniacki com parciais de 6/0 e 6/2, em Cingapura, na abertura da segunda rodada do Grupo Vermelho do Masters da WTA, torneio que reúne as melhores tenistas da temporada.

Ex-número 1 do mundo e hoje na sexta posição do ranking, Wozniacki precisou de apenas 1h03min para atropelar Halep, que chegou a levar o chamado "pneu" (6/0) no primeiro set, antes de ser liquidada também com facilidade no segundo.

Essa foi a segunda vitória em dois jogos de Wozniacki nesta edição da importante competição realizada na Ásia. E com o novo triunfo ela assegurou por antecipação a sua classificação às semifinais do Masters da WTA, no qual abriu campanha anteriormente também arrasando a ucraniana Elina Svitolina.

Já Halep, que havia estreado com vitória, agora terá de lutar por uma vaga na próxima fase na rodada final do Grupo Vermelho, liderado agora de forma isolada pela dinamarquesa. Em duelos na sexta-feira, a romena terá pela frente Svitolina, enquanto Wozniacki medirá forças com a francesa Caroline Garcia. Svitolina e Garcia se enfrentam ainda nesta quarta-feira no fechamento da segunda rodada desta chave.

Embalada, Wozniacki também perdeu apenas dois games em seu jogo de estreia e agora voltou a ter uma atuação dominante para assegurar seu avanço às semifinais em Cingapura. No primeiro set do jogo contra Halep, ela confirmou todos os seus saques sem oferecer chances de quebra e ainda converteu três de quatro break points para aplicar o humilhante 6/0 sobre a romena.

Em seguida, na segunda parcial, a dinamarquesa aproveitou mais duas de quatro oportunidades de ganhar games no serviço da adversária e salvou o único break point cedido para a rival, que sofreu nesta quarta-feira a sua quarta derrota em seis jogos contra Wozniacki.

Neste ano, por sua vez, a tenista da Dinamarca já havia levado a melhor sobre a romena no Torneio de Eastbourne, em quadra de grama, que serviu de preparação para o Grand Slam de Wimbledon, em Londres.