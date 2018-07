Wozniacki arrasa na estreia em Roland Garros

A dinamarquesa Caroline Wozniacki confirmou o seu favoritismo com tranquilidade na estreia do Torneio de Roland Garros, nesta segunda-feira, em Paris. Terceira cabeça de chave do Grand Slam, ela venceu a russa Alla Kudryavtseva por 2 sets a 0, com 6/0 e 6/3.

A tenista, que mostrou estar recuperada de uma lesão no tornozelo, teve amplo domínio sobre a adversária no primeiro set e chegou a ter o saque quebrado no segundo, mas rapidamente recuperou o controle do confronto para fechar a última parcial.

Com o resultado, Wozniacki terá pela frente agora a italiana Tathiana Garbin, que superou a alemã Kristina Barrois por 2 sets a 1, com 1/6, 7/6 (9/7) e 6/3.

Outra cabeça de chave que já avançou nesta segunda-feira foi a chinesa Na Li, 11.ª favorita. Ela bateu a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3.

Agora, por uma vaga na terceira rodada, a chinesa irá enfrentar a francesa Stephanie Cohen-Aloro, que bateu a canadense Stephanie Dubois por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/3.

Já a checa Lucie Safarova, 24.ª cabeça de chave, teve mais facilidade para ganhar na estreia. Ela passou pela australiana Jelena Dokic por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e enfrentará agora a ganhadora do duelo entre a japonesa Misaki Doi e a eslovaca Polona Hercog.

As espanholas Arantxa Parra Santonja e Anabel Medina Garrigues também ganharam em suas partidas de estreia. A primeira delas bateu a japonesa Kurumi Nara por duplo 6/2, enquanto Garrigues superou a norte-americana Melanie Oudin por 7/5 e 6/2.

Com a vitória, Santoja irá enfrentar Venus Williams, segunda cabeça de chave, na próxima fase. Já Garrigues terá pela frente a russa Elena Dementieva, quinta cabeça de chave, que arrasou a croata Petra Martic por duplo 6/1.