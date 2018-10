Wozniacki avança às quartas em Pequim e garante vaga no WTA Finals

A rodada desta quinta-feira no Torneio de Pequim garantiu mais duas tenistas no WTA Finals que vai reunir as oito melhores tenistas da temporada no torneio que encerra o ano do circuito feminino, no fim do mês. A dinamarquesa Caroline Wozniacki assegurou seu lugar ao avançar às quartas da competição chinesa. Já a checa Petra Kvitova se classificou mesmo sem entrar em quadra.

Atual número dois do mundo, Wozniacki avançou na quadra dura chinesa ao derrotar a estoniana Anett Kontaveit, 21ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h50min. Nas quartas, a campeã do Aberto da Austrália vai enfrentar a checa Katerina Siniakova, que avançou ao derrotar a holandesa Kiki Bertens por 6/4 e 6/3. Wozniacki busca seu segundo troféu em Pequim - foi campeã em 2010.

O triunfo de Siniakova, que saiu do qualifying, foi o que garantiu a classificação antecipada de Kvitova ao WTA Finals. Com o revés, Bertens não poderia mais alcançar a rival na disputa por uma das vagas. A nova classificada havia sido eliminada logo na estreia em Pequim.

Antes de Wozniacki e Kvitova, somente três tenistas estavam garantidas na competição que encerrará a temporada entre os dias 21 e 28 deste mês, em Cingapura: a romena Simona Halep, a alemã Angelique Kerber e a japonesa Naomi Osaka. Halep, por sinal, virou dúvida ao admitir problema físico nas costas no início da semana.

Já garantidas, Kerber e Osaka tiveram resultados opostos em Pequim nesta quinta. Ex-número 1 do mundo e campeã de Wimbledon, a tenista da Alemanha caiu diante da local Shuai Zhang com direito a um "pneu": 6/1, 2/6 e 6/0. Kerber era a terceira cabeça de chave na competição chinesa.

Osaka, por sua vez, manteve a boa fase ao superar outra alemã, Julia Görges, por 6/1 e 6/2. A japonesa disputa seu segundo torneio desde que levantou o troféu do US Open. Em Tóquio, foi vice-campeã. E, na capital chinesa, caminha rumo a mais uma final. Para tanto, antes terá que superar nas quartas Shuai Zhang, a algoz de Kerber.

Em outro confronto desta quinta, a checa Karolina Pliskova se despediu da competição chinesa. Ela foi mais uma vítima da embalada local Qiang Wang, por duplo 6/4. Pliskova era a sétima cabeça de chave do torneio, enquanto Wang entrou como convidada na chave. Antes de derrubar uma das favoritas ao título, a tenista da casa aplicara um contundente duplo 6/0 na letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros no ano passado.