Wozniacki avança e Jankovic é eliminada no Torneio de Tóquio

A dinamarquesa Caroline Wozniacki está classificada para as quartas de final do Torneio de Tóquio. Nesta quinta-feira, a número 9 do mundo avançou na competição japonesa ao derrotar a australiana Jarmila Gajdosova, 91ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2 horas e 11 minutos.

A vitória de virada confirmou o excelente retrospecto de Wozniacki diante de Gajdosova, agora com sete triunfos em sete partidas. Dessa vez, a dinamarquesa sofreu com o saque da adversária, que fez seis aces. Mesmo assim, Wozniacki conseguiu seis quebras de serviço, uma a mais do que a australiana, para avançar em Tóquio.

Campeã do torneio japonês em 2010, Wozniacki já conhece a sua adversária nas quartas de final. A dinamarquesa terá pela frente a espanhola Carla Suárez Navarro, número 19 do mundo, que venceu a russa Daria Gavrilova, 365ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Já a sérvia Jelena Jankovic foi eliminada nesta quinta-feira em Tóquio. A número 11 do mundo perdeu para a espanhola Garbine Muguruza, 26ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Agora, Muguruza duelará com a australiana Casey Dellacqua, número 30 do mundo, que derrotou a neozelandesa Marina Erakovic (6/2 e 6/4).