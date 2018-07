Wozniacki avança e reencontra Azarenka nas quartas de Doha

As tenistas favoritas não decepcionaram nesta quarta-feira e se classificaram às quartas de final do Torneio de Doha, no Catar. A checa Petra Kvitova, primeira cabeça de chave, e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, terceira pré-classificada, contaram com desistências para avançarem com mais facilidade.

Contra a sérvia Jelena Jankovic, Kvitova só precisou jogar pouco mais que um set. Após vencer por 6/3, viu a rival abandonar na segunda parcial quando o placar apontava empate de 1/1. Sua próxima adversária será a espanhola Carla Suárez Navarro, que eliminou a checa Karolina Pliskova por 7/6 (7/2) e 6/4.

Caroline Wozniacki ficou um pouco mais em quadra. Ela superou a romena Alexandra Dulgheru por 6/1 no set inicial e chegou a abrir 3/0 na segunda parcial, antes que a adversária desistisse da partida.

Na sequência, a dinamarquesa vai reencontrar a bielo-russa Victoria Azarenka. A ex-número 1 do mundo despachou a ucraniana Elina Svitolina por 6/3, 6/7 (4/7) e 6/1. Wozniacki e Azarenka fizeram um dos melhores jogos do Aberto da Austrália, em janeiro. Em Doha, a dinamarquesa terá a revanche para deixar para trás a eliminação na segunda rodada em Melbourne.

Não será o único grande confronto das quartas em Doha. Em outro confronto, a norte-americana Venus Williams vai duelar com a polonesa Agnieszka Radwanska. A quarta cabeça de chave avançou nesta quarta ao arrasar a italiana Flavia Pennetta por duplo 6/1.

O confronto restante das quartas vai reunir a checa Lucie Safarova e a alemã Andrea Petkovic. Safarova derrotou a russa Ekaterina Makarova - 6/2, 6/7 (5/7) e 6/3 - enquanto Petkovic eliminou a casaque Zarina Diyas (5/7, 6/2 e 6/4).