Wozniacki avança em Bastad e é a 1ª a faturar 40 vitórias no ano

Tenista do Top 100 que mais entrou em quadra neste ano, a dinamarquesa Caroline Wozniacki se tornou nesta quinta-feira a primeira do circuito feminino a alcançar a marca de 40 vitórias no ano. O número foi atingido com o triunfo sobre a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4.

Com o resultado, a ex-número 1 do mundo apresenta um retrospecto de 40 vitórias e 14 derrotas, e nenhum título na temporada - foram quatro vice-campeonatos. A segunda da lista é a ucraniana Elina Svitolina, com 39 vitórias e quatro derrotas no ano. Ela já acumula quatro títulos em 2017. Atual número 1 do mundo, a checa Karolina Pliskova é a terceira, com 37 triunfos e dez derrotas. Tem três troféus na temporada.

Nas quartas de final, Wozniacki vai enfrentar a ucraniana Kateryna Kozlova, que avançou na chave ao superar a alemã Mona Barthelpor duplo 6/3. Atual número 6 do mundo, a dinamarquesa é a principal favorita ao título no saibro da Suécia, nesta semana.

Em outros confrontos desta quinta, duas cabeças de chave se despediram da competição. A espanhola Carla Suárez Navarro, quinta pré-classificada, foi superada pela belga Elise Mertens por 6/3, 6/7 (2/7) e 7/5. Já a holandesa Kiki Bertens, sexta cabeça de chave, abandonou o jogo contra a checa Barbora Krejcikova.

CHINA

No Torneio de Nanchang, outra ex-número 1 do mundo entrou em quadra nesta quinta. Mas não teve o mesmo sucesso que Wozniacki. A sérvia Jelena Jankovic, sexta cabeça de chave, levou uma virada da local Lu Jingjing por 2/6, 6/1 e 6/2, pela segunda rodada, equivalente às oitavas de final.

Duas tenistas da chave abandonaram seus jogos. Kristyna Pliskova, irmã de Karolina, desistiu quando perdia da japonesa Nao Hibino por 0/3 no primeiro set. Já a checa Tereza Martincova abandonou no segundo set contra a local Shuai Peng, quando era batida por 6/2 e 3/2.