Wozniacki avança na estreia no Torneio de Bruxelas A dinamarquesa Caroline Wozniacki começou bem a sua participação no seu último torneio preparatório para Roland Garros. Nesta quarta-feira, a número 1 do mundo venceu a usbeque Varvara Lepchenko, 85ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 54 minutos, no Torneio de Bruxelas, na Bélgica, disputado em quadras de saibro.