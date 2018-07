Wozniacki, Azarenka e Clijsters vencem em Melbourne

MELBOURNE - No grupo das principais candidatas ao título do torneio feminino de simples do Aberto da Austrália, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a bielo-russa Victoria Azarenka e a belga Kim Clijsters justificaram favoritismo com tranquilidade nesta sexta-feira, em Melbourne, e garantiram vaga nas oitavas de final do primeiro Grand Slam do ano.

Cabeça de chave número 1 e líder do ranking mundial, Wozniacki avançou as aplicar duplo 6/2 sobre a romena Monica Niculescu. Com isso, ela jogará na próxima fase contra a sérvia Jelena Jankovic, que nesta sexta arrasou a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/0.

Azarenka, por sua vez, defendeu com sucesso a condição de terceira cabeça de chave ao derrotar a alemã Mona Barthel com parciais de 6/2 e 6/4. Desta forma, se credenciou para encarar nas oitavas de final a checa Iveta Benesova, que venceu a russa Nina Bratchikova por 6/1 e 6/3 em outro jogo desta sexta.

Já Clijsters, atual campeã do Aberto da Austrália e ex-líder do ranking mundial, desta vez despachou a eslovaca Daniela Hantuchova com uma vitória por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). Agora, em jogo que valerá um lugar nas quartas de final, a tenista belga irá encarar a vencedora do confronto entre a chinesa Na Li, quinta cabeça de chave, e a espanhola Anabel Medina Garrigues, também programado para esta sexta.

Para seguir viva na Austrália e aumentar suas chances de se manter na liderança do ranking mundial, posto que pode ser assumido pela checa Petra Kvitova em Melbourne, Wozniacki foi bastante eficiente nos momentos decisivos diante de Monica Niculescu. Ela aproveitou seis de sete chances de quebrar o saque da romena, que converteu dois de seis break points. Para completar, a dinamarquesa cometeu apenas 13 erros não forçados e contabilizou 23 winners.

Arazenka, por sua vez, deu poucas chances de vitória para Mona Barthel. A bielo-russa aproveitou três de seis chances de quebrar o saque da alemã e ainda salvou os três break points que cedeu à adversária no confronto. Para completar, ganhou 72% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Clijsters também fez valer com autoridade a condição de 11.ª cabeça de chave em Melbourne. Com 79% de aproveitamento dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque, ela ainda converteu cinco de 11 break points, enquanto Daniela Hantuchova foi feliz em apenas duas chances de quebrar o serviço da belga, que mostrou força no fundo de quadra com 27 winners.

Outra cabeça de chave que assegurou classificação às oitavas de final nesta sexta foi a polonesa Agnieszka Radwanska. Pré-classificada como oitava maior favorita ao título, ela avançou ao derrotar a casaque Galina Voskoboeva por duplo 6/2. Com isso, medirá forças na próxima fase com a alemã Julia Goerges, que na terceira rodada eliminou a italiana Romina Oprandi ao virar um jogo que teve parciais de 3/6, 6/3 e 6/1.