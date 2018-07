Wozniacki, Azarenka e Na Li se classificam no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Quase todas as favoritas asseguraram classificação à terceira rodada do torneio feminino do Aberto da Austrália nesta rodada de quarta-feira em Melbourne. Figurando entre as grandes candidatas ao título, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a bielo-russa Victoria Azarenka e a chinesa Na Li estiveram em quadra e carimbaram vaga na próxima fase.

Cabeça de chave número 1 do Grand Slam, Wozniacki superou a georgiana Anna Tatishvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), e jogará por uma vaga nas oitavas de final em confronto com a romena Monica Niculescu, que nesta quarta bateu a francesa Pauline Parmentier por 2 a 1, com 4/6, 6/4 e 6/1.

Wozniacki defende a condição de líder do ranking mundial na Austrália, posto que poderá ser assumido pela checa Petra Kvitova em Melbourne, e enfrentou mais dificuldades do que imaginava para bater Tatishvili pela segunda rodada. Após liquidar o primeiro set com tranquilidade, chegou a estar perdendo por 4 a 1 no segundo, mas reagiu e garantiu a sua vitória no tie-break.

No fim das contas, a tenista número 1 do mundo triunfou ao converter quatro de nove chances de quebrar o saque da rival, que abusou do direitos de cometer erros não forçados. Foram 44 ao total, contra 24 da dinamarquesa.

Já Azarenka, terceira cabeça de chave, arrasou a australiana Casey Dellacqua por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, para avançar à terceira rodada, na qual terá pela frente a alemã Mona Barthel, que nesta quarta eliminou a checa Petra Cetkovska com parciais de 7/5 e 6/3.

Absoluta no duelo, Azarenka não cedeu nenhuma oportunidade de quebra de saque para a tenista da casa e converteu seis de nove break points para vencer o jogo em apenas 57 minutos. Ela ainda ganhou 89% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e cometeu apenas 12 erros não forçados.

A chinesa Na Li, por sua vez, não teve problemas para confirmar a sua condição de quinta cabeça de chave na Austrália. A tenista aplicou duplo 6/2 sobre a australiana Olivia Rogowska e terá pela frente na terceira rodada a espanhola Anabel Medina Garrigues, que bateu a bielo-russa Olga Govortsova com parciais de 6/1 e 6/0.

Outra top 10 garantida na terceira rodada é a polonesa Agnieszka Radwanska, que nesta quarta despachou a argentina Paula Ormaechea por 6/3 e 6/1. Assim, lutará por um lugar nas oitavas de final em confronto com a casaque Galina Voskoboeva, que aplicou duplo 6/4 sobre a búlgara Tsvetana Pironkova.

CLIJSTERS AVANÇA - Já a belga Kim Clijsters, ex-líder do ranking e hoje 11.ª cabeça de chave na Austrália, se garantiu na terceira rodada com facilidade ao arrasar a francesa Stephanie Foretz Gacon por 6/0 e 6/1. Com isso, jogará na próxima fase contra a eslovaca Daniela Hantuchova, que superou a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/4 e 6/3. Atual campeã do Grand Slam australiano, Clijsters obteve nesta quarta o seu nono triunfo seguido na competição.

SCHIAVONE DÁ ADEUS - A única cabeça de chave de maior destaque que acabou eliminada nesta quarta foi a italiana Francesca Schiavone. Pré-classificada como décima maior favorita ao título, ela acabou eliminada pela sua compatriota Romina Oprandi ao ser derrotada com parciais de 6/4 e 6/3.

Assim, Schiavone se credenciou para encarar na terceira rodada a alemã Julia Goerges, que contou com a desistência da grega Eleni Daniilidou quando vencia o segundo set por 2 a 0, após vencer o primeiro por 6/2.

Já a sérvia Jelena Jankovic, 13.ª cabeça de chave, não deu espaço para surpresas ao derrotar a Kai-Chen Chang, de Taiwan, por 6/4 e 6/2. Desta forma, ela enfrentará na terceira rodada a norte-americana Christina McHale, que nesta quarta superou a neozelandesa Marina Erakovic, de virada, com 3/6, 7/6 (7/4) e 6/3.

A checa Iveta Benesova e a russa Nina Bratchikova também avançaram à terceira rodada, nesta quarta em Melbourne, com vitórias por 2 sets a 0 sobre Shuai Peng (CHN) e Alberta Brianti (ITA). Desta forma, elas irão se enfrentar por um lugar nas oitavas de final do Grand Slam.