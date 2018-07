Wozniacki bate eslovena na estreia em Varsóvia A dinamarquesa Caroline Wozniacki enfrentou dificuldades, mas confirmou o seu favoritismo e estreou com vitória no Torneio de Varsóvia. Nesta quarta-feira, a cabeça de chave número 1 derrotou a eslovena Polona Hercog por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, em 2 horas e 11 minutos.