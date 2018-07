Wozniacki bate Jankovic e vai à semifinal em Roma

Tenista número 1 do mundo, Wozniacki despachou a quinta cabeça de chave e agora espera pela definição da vencedora do confronto entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a russa Maria Sharapova, que também se enfrentam nesta sexta.

Para superar Jankovic, atual nona colocada do ranking feminino e duas vezes campeã em Roma, Wozniacki precisou jogar por duas horas e 23 minutos. A dinamarquesa sofreu em muito por causa da instabilidade do seu saque, com o qual ganhou apenas 57% dos pontos que disputou quando utilizou o seu primeiro serviço. Ela ainda cedeu 11 oportunidades de quebra à adversária, que aproveitou seis delas. A sérvia, por sua vez, proporcionou 15 break points para a dinamarquesa, que converteu sete deles.

Outra tenista que já garantiu vaga na semifinal nesta sexta foi a chinesa Na Li. Quarta cabeça de chave, ela bateu a húngara Greta Arn por 2 sets a 1, com parciais de 6/3 e 6/1. Com isso, a tenista oriental lutará por uma vaga na decisão contra a ganhadora do duelo entre a italiana Francesca Schiavone, pré-classificada como segunda maior favorita ao título, e a australiana Samantha Stosur.