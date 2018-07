Wozniacki bate Kuznetsova e fatura título em Dubai A dinamarquesa Caroline Wozniacki coroou o seu retorno ao topo do ranking da WTA da melhor maneira possível. Neste domingo, ela faturou o título do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ao derrotar a russa Svetlana Kuznetsova, número 23 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 15 minutos.