Wozniacki bate Radwanska e faz final de Stuttgart contra Goerges

STUTTGART - A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki confirmou o favoritismo e garantiu neste sábado a sua presença na final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Agora, a número 1 do mundo enfrentará neste domingo a alemã Julia Goerges para tentar somar mais um título no seu currículo.

Na semifinal deste sábado, Wozniacki precisou de 1 hora e 54 minutos para vencer a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Assim, a dinamarquesa de apenas 20 anos tem a chance de conquistar o seu 16º título como profissional - quarto na temporada.

A outra finalista em Stuttgart é Goerges, que ocupa o 32º lugar no ranking mundial e também se classificou neste sábado. Ela ganhou da australiana Samantha Stosur por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, e vai lutar agora pelo seu segundo título no circuito da WTA.

O Torneio de Stuttgart, que distribui um total de US$ 720 mil em prêmios, será palco do terceiro confronto entre Wozniacki e Goerges no circuito mundial de tênis. E a dinamarquesa derrotou a alemã nos dois jogos anteriores, ambos realizados no ano passado.