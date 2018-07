Wozniacki bate russa e avança à semi em Ponte Vedra A dinamarquesa Caroline Wozniacki, número dois do mundo, teve pouco trabalho nesta sexta-feira para alcançar a semifinal do Torneio de Ponte Vedra, nos Estados Unidos. A principal favorita ao título superou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1h20min de jogo.