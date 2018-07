Wozniacki bate Schnyder e vai às quartas em Charleston A dinamarquesa Caroline Wozniacki, número dois do mundo, superou a experiente Patty Schnyder, da Suíça, nesta quinta-feira e alcançou as quartas de final do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. A tenista de 19 anos venceu o duelo em 2 sets, com parciais de 6/2 e 7/5.