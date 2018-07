Wozniacki bate Vinci e fica perto da semifinal em Sófia

O Torneio de Sófia reúne seis tenistas que conquistaram título na temporada e não estavam entre as oito melhores do ranking que disputaram o Masters da WTA na semana passada, em Istambul, na Turquia, além de duas convidadas (a búlgara Tsvetana Pironkova e a russa Maria Kirilenko). E o formato das duas competições é igual, com dois grupos de quatro participantes cada, nos quais as duas primeiras colocadas, após três rodadas, avançam para as semifinais.

Assim, Wozniacki já soma duas vitórias em dois jogos e lidera sozinha seu grupo. Ex-número 1 do mundo - aparece atualmente na 11ª colocação do ranking -, a dinamarquesa é a primeira cabeça de chave em Sófia e volta a jogar nesta quinta-feira, quando enfrenta a eslovaca Daniela Hantuchova para confirmar sua classificação para as semifinais.

Apesar da derrota desta quarta-feira, Vinci segue com as chances de classificação, já que venceu na estreia. Nesta quinta, a italiana enfrentará Hsieh Su-wei em busca da vitória que lhe dará vaga nas semifinais.

No outro grupo do torneio, o dia teve duas vitórias russas. Nadia Petrova estreou ganhando da chinesa Zheng Jie com duplo 6/3, enquanto Kirilenko também venceu seu primeiro jogo, ao fazer 6/1 e 6/4 em Pironkova.

Os resultados do dia deixaram Petrova e Kirilenko empatadas na liderança da chave, com uma vitória cada - as duas russas, inclusive, se enfrentam nesta quinta-feira. A terceira posição é de Pironkova, que também já ganhou uma vez, mas fez dois jogos até agora. Enquanto isso, Hsieh Su-wei está na lanterna.