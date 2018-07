Wozniacki bate Zvonareva e é campeã em Pequim

Em boa fase, Wozniacki, de apenas 20 anos, consagrou em Pequim o melhor momento da sua carreira. A tenista dinamarquesa vai assumir a liderança do ranking da WTA assim que a lista for atualizada, ultrapassando a norte-americana Serena Williams, que está afastada das quadras por conta de uma lesão.

Com a vitória desta segunda-feira, Wozniacki faturou o seu sexto título na temporada e o 12º na carreira, mesmo que ainda não tenha vencido nenhum do torneio do Grand Slam. E também serviu como vingança pela derrota para Zvonareva nas semifinais do US Open, em setembro.

Até a final desta segunda-feira, Wozniacki ainda não havia perdido sets em Pequim. Zvonareva fez um jogo equilibrado, conseguiu duas quebras de serviço e chegou a vencer um set. Mas sucumbiu diante da dinamarquesa, que teve melhor aproveitamento dos pontos no primeiro serviço (69% a 64%) e aproveitou três das quatro oportunidades que teve para quebrar o saque da russa. Assim, Wozniacki conseguiu o triunfo por 2 sets a 1, que lhe rendeu o título em Pequim.