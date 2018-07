Wozniacki, Bouchard e Radwanska vencem na estreia em Eastbourne As tenistas do Top 10 tiveram um dia de altos e baixos no Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, em preparação para Wimbledon. A dinamarquesa Caroline Wozniacki, a canadense Eugenie Bouchard e a polonesa Agnieszka Radwanska venceram em suas estreias, enquanto a checa Lucie Safarova, a russa Ekaterina Makarova e a espanhola Carla Suárez Navarro se despediram logo em seus primeiros jogos na grama inglesa.