Wozniacki cai em Indian Wells e Azarenka e Sharapova avançam

Victoria Azarenka e Maria Sharapova continuam se encaminhando para uma apetitosa final no torneio de tênis de Indian Wells, ao passo que a atual campeã Caroline Wozniacki foi derrotada por Ana Ivanovic (6-3 e 6-2) na terça-feira.

A bielorrussa Azarenka, número 1 do ranking, passou às quartas de final demolindo a alemã Julia Goerges (6-3 e 6-1), antes que Sharapova, segunda cabeça de chave, varresse a italiana Roberta Vinci (6-2, 6-1).

Com muita força no fundo de quadra, a sérvia Ivanovic, campeã em 2008, acabou com o favoritismo da dinamarquesa Wozniacki, e agora enfrentará a francesa Marion Bartoli, que derrotou a tcheca Lucie Safarova (6-1 e 6-4).

A próxima adversária de Azarenka será a polonesa Agnieszka Radwanska, que vencia Jaime Hampton (6-3, 4-6, 3-0) quando a norte-americana abandonou a partida com câimbras.

Nas outras partidas do dia, a chinesa Li Na esmagou a tcheca Klara Zakopalova (6-1 e 6-0), a russa Maria Kirilenko derrotou a compatriota Nadia Petrova (6-1, 5-7 e 6-2), e a alemã Angelique Kerber passou pela norte-americana Christina McHale (6-3, 3-6 e 7-6).

