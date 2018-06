Wozniacki confirma favoritismo, atropela francesa e vai às oitavas em Paris

Cabeça de chave número 2 em Roland Garros, a dinamarquesa Caroline Wozniacki segue irresistível no Grand Slam francês e fez mais uma vítima nesta sexta-feira. A vice-líder do ranking mundial não tomou conhecimento da anfitriã Pauline Parmentier e garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/0 e 6/3.

+ Leia mais notícias sobre tênis

+ Serena Williams leva susto, mas bate australiana de virada e avança em Paris

+ Del Potro passa fácil por francês e vai à terceira rodada em Roland Garros

Wozniacki dominou completamente o confronto diante da 74.ª colocada do ranking e precisou de 1h18min para fechar a partida. No primeiro set, confirmou três das quatro oportunidades de quebra para arrancar para o "pneu". Depois, chegou a ter o serviço quebrado em uma oportunidade, mas aproveitou outros dois break points para confirmar o triunfo.

A dinamarquesa ganhou o seu primeiro Grand Slam da carreira no último Aberto da Austrália, após 43 campanhas frustradas na luta pelo título de um dos quatro torneios mais importantes do circuito profissional, e também mira em Roland Garros a possibilidade de reassumir a liderança do ranking mundial, hoje ocupada pela romena Simona Halep.

Em busca deste objetivo, ela faz grande campanha em Roland Garros. Na estreia, teve dificuldades no primeiro set diante da norte-americana Danielle Collins, que só venceu no tie-break, mas de lá para cá, disputou cinco sets, venceu todos e cedeu apenas cinco games às adversárias.

Nas oitavas de final, Wozniacki terá pela frente tarefa teoricamente bem mais difícil. Afinal, ela vai encarar a cabeça de chave número 14 de Roland Garros, a russa Daria Kasatkina, que passou nesta sexta pela grega Maria Sakkari por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/3.

Outra das principais favoritas ao título em Paris que entrou em quadra nesta sexta foi Elina Svitolina, mas com resultado bem diferente de Wozniacki. Cabeça de chave número 4 do torneio, a ucraniana foi surpreendida pela romena Mihaela Buzarnescu, 31.ª favorita, e caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Burzanescu teve o saque ameaçado em diversas oportunidades, mas soube atacar o serviço de Svitolina para confirmar cinco quebras e arrancar para o triunfo. Agora, ela vai encarar a norte-americana Madison Keys, cabeça de chave número 13, que eliminou a japonesa Naomi Osaka, 21.ª favorita, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (9/7).

Ainda nesta sexta, a checa Barbora Strycova confirmou o favoritismo diante da compatriota Katerina Siniakova e venceu em sets diretos: 6/2 e 6/3. Nas oitavas, a cabeça de chave número 26 vai pegar a casaque Yulia Putintseva, que derrotou a chinesa Qiang Wang de virada, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/4.