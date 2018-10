Wozniacki confirma favoritismo e passa por suíça na estreia em Pequim

Uma das principais favoritas ao título do Torneio de Pequim, a dinamarquesa Caroline Wozniacki confirmou esta condição e passou com facilidade pela estreia da competição. Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 2 derrotou a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h21min de partida.

Wozniacki esteve longe dos melhores dias no serviço e teve o saque quebrado em três oportunidades. Por outro lado, também soube atacar a adversária e aproveitou seis dos nove break points que teve, o que lhe rendeu a vantagem necessária para arrancar para o triunfo sem sustos.

Após passar pela 41.ª colocada do ranking, Wozniacki terá pela frente agora a croata Petra Martic, número 36 do mundo, que também passou com facilidade pela checa Barbora Strycova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

A também checa Karolina Pliskova, sétima cabeça de chave, confirmou o favoritismo e passou nesta segunda pela australiana Samantha Stosur em dois sets, com duplo 6/4. Na segunda rodada, ela vai encarar a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que venceu em sets diretos a romena Mihaela Buzanescu, com parciais de 6/3 e 6/1.

Oitava cabeça de chave, a japonesa Naomi Osaka também avançou ao derrotar a casaque Zarina Diyas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já a décima favorita, a alemã Julia Görges, suou um pouco mais, mas passou em três sets pela ucraniana Lesia Tsurenko: 6/4, 4/6 e 6/2.

Seguindo com as vitórias das favoritas, a 14.ª cabeça de chave em Pequim, a espanhola Garbiñe Muguruza, passou pela russa Ekaterina Makarova em sets diretos: 6/0 e 6/4. Já a belga Elise Mertens, cabeça número 15, perdeu para chinesa Shuai Zhang por 2 a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3. Décima sétima favorita, a norte-americana Madison Keys desistiu do torneio por lesão e deu a classificação à letã Anastasija Sevastova.