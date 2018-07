Wozniacki derrota Halep e decide título em Stuttgart contra Kerber

De volta à boa forma física e técnica, a dinamarquesa Caroline Wozniacki fez uma de seus melhores apresentações nesta temporada e conseguiu a classificação à final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Contra a romena Simona Halep, que na próxima semana será a número 2 do mundo, Wozniacki venceu uma batalha de 2 horas e 58 minutos por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 5/7 e 6/2.

Na decisão, a tenista da Dinamarca, atual quinta colocada do ranking mundial da WTA, terá pela frente a alemã Angelique Kerber, que não teve trabalho para ganhar da norte-americana Madison Brengle por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Com 24 anos, a dinamarquesa chegou neste sábado à sua 40.ª final na carreira e busca o 24.º troféu. Ela tem vencido ao menos um título por temporada desde 2008, mas a última conquista de nível Premier foi o Torneio de Moscou, na Rússia, em 2012. Seu último título no saibro foi em Bruxelas, na Bélgica, em 2011. Em Stuttgart, Wozniacki tenta um inédito título, já que perdeu para a alemã Julia Goerges na única decisão que jogou nesta competição, em 2011.

Já Angelique Kerber, atual 14.ª colocada do ranking mundial, precisou de apenas 58 minutos para bater a norte-americana Madison Brengle, número 43 do mundo. O histórico contra Wozniacki é favorável para a tenista da Alemanha, que lidera por 5 a 4, incluindo uma vitória em Stuttgart, nas oitavas de final de 2012.

Angelique Kerber joga neste domingo a sua 15.ª decisão e busca o quinto troféu na carreira. A alemã de 27 anos vem embalada por 10 vitórias seguidas - uma delas contra a russa Maria Sharapova, nas oitavas de final em Stuttgart. Além das quatro obtidas em casa nesta semana, foi campeã em Charleston, nos Estados Unidos, há duas semanas, e venceu uma partida pela Fed Cup no último domingo.