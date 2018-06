Wozniacki derrota letã e segue na briga pela liderança do ranking

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki segue na briga para retornar ao topo do ranking. A luta foi mantida nesta quinta-feira com a vitória sobre a letã Anastasija Sevastova pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/3, pelas oitavas de final do Torneio de Roma, na Itália.

Atual número dois do mundo, Wozniacki está numa disputa direta com a romena Simona Halep, líder do ranking, pela ponta. A dinamarquesa retornará ao posto de número 1, que ocupou no início do ano, se for campeã ou se for eliminada na mesma fase que Halep. A romena, por sua vez, precisa de uma vitória a mais que a rival para seguir na liderança.

Em seu segundo jogo no saibro de Roma, Wozniacki sofreu com a irregularidade em quadra. Nos dois primeiros sets, a favorita sofreu quatro quebras de saque, três delas na segunda parcial, em que foi batida por Sevastova.

A tenista da Dinamarca só conseguiu encaixar bem o seu jogo no terceiro e decisivo set, marcado pelo fraco rendimento de ambas as rivais no serviço. Wozniacki colocou em quadra apenas 38% do seu primeiro serviço. Sevastova, 45%. Mesmo assim, a vice-líder do ranking levou a melhor, ao faturar uma única quebra de saque e não ter o seu serviço ameaçado.

Nas quartas de final, Wozniacki vai encarar a estoniana Anett Kontaveit, que surpreendeu ao eliminar a veterana norte-americana Venus Williams pelo placar de 6/2 e 7/6 (7/3).

Em outro jogo finalizado no fim da rodada desta quinta, a francesa Caroline Garcia bateu a norte-americana Sloane Stephens por 6/1 e 7/6 (9/7). Nas quartas, a número sete do mundo terá pela frente a número 1, Simona Halep.