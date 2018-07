Wozniacki desiste de jogar o Torneio de Washington e Stephens vence na estreia

Atual campeã do Aberto da Austrália, Caroline Wozniacki anunciou nesta terça-feira a desistência do Torneio de Washington, antes mesmo do início da sua participação no evento, por causa de uma lesão na perna direita.

+ Victoria Azarenka ganha na estreia em San Jose e encara Muguruza

Wozniacki iria estrear contra a qualifier ucraniana Anhelina Kalinina, mas agora vai ser substituída na chave pela belga Ysaline Bonaventure. Depois de treinar na segunda-feira, a número 2 do mundo relatou um incômodo na perna, mas acabou só anunciando a sua desistência apenas nesta terça.

A dinamarquesa não disputa uma partida desde que perdeu na segunda rodada de Wimbledon em 4 de julho. Agora, Wozniacki tem menos de um mês para se preparar para o US Open, que começará em 27 de agosto no US Open.

Número 3 do mundo e atual campeã do US Open, a norte-americana Sloane Stephens derrotou a compatriota Bethanie Mattek-Sands, a 381ª colocada no ranking, por 7/5 e 6/4. Ela converteu os quatro break points que teve no duelo, além de ter salvado sete dos nove da adversária e disparado seis aces. Sua próxima rival será a alemã Andrea Petkovic.

A japonesa Naomi Osaka, a número 17 do mundo, derrotou na estreia a norte-americana Bernarda Pera, a 95ª colocada no ranking, por 6/2 e 7/6 (7/4) nesta terça, enquanto a croata Donna Vekic (44ª) fez 6/3 e 6/4 na norte-americana Caroline Dolehide (113ª).

Também nesta terça-feira, a russa Ekaterina Makarova foi eliminada logo no seu jogo de estreia. Makarova, número 30 do mundo e atual campeã do Torneio de Washington, deixou o evento preparatório para o US Open ao perder para a romena Ana Bogdan, 87ª colocada no ranking da WTA, por 7/6 (7/2) e 6/3. Agora, então, Bogdan terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova.

Além disso, a japonesa Nao Hibino, a casaque Yulia Putintseva e a suíça Belinda Bencic também triunfaram nesta terça-feira na estreia no Torneio de Washington.