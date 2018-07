Wozniacki desperdiça 4 match points e cai na 2ª rodada no US Open

A dinamarquesa Caroline Wozniacki se despediu de forma precoce do US Open na madrugada desta sexta-feira. A ex-número 1 do mundo, que adiou para 2016 o sonho de conquistar seu primeiro título de Grand Slam, desperdiçou quatro match points e acabou sendo derrotada pela checa Petra Cetkovska por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (7/1), logo na segunda rodada.

Duas vezes finalista em Nova York, Wozniacki teve chances de fechar o jogo quando liderava por 5/4 e, depois, por 6/5, quando desperdiçou três dos quatro match points que teve na partida. Mas a experiente Cetkovska, de 30 anos, resistiu bem e buscou a vitória. Atual número 149ª do ranking, ela entrou na competição com ranking protegido após sofrer com seguidas lesões.

Na terceira rodada, Cetkovska vai enfrentar Flavia Pennetta, 26ª cabeça de chave. A italiana avançou na chave do Grand Slam ao derrotar a romena Monica Niculescu por 6/1 e 6/4.

Enquanto Wozniacki se despedia da competição, as demais favoritas avançaram sem maiores sustos. A checa Petra Kvitova, número quatro do mundo, superou a local Nicole Gibbs em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. Sua próxima adversária será a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, que bateu Danka Kovinic, de Montenegro, por 6/4, 5/7 e 6/4.

As alemãs Angelique Kerber e Sabine Lisicki também venceram sem ceder sets. Kerber, 11ª cabeça de chave, passou pela italiana Karin Knapp por 7/5 e 6/2. Lisicki, 24ª pré-classificada, despachou outra tenista italiana, Camila Giorgi, por 6/4 e 6/0. Na terceira rodada, Kerber terá pela frente a bielo-russa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo, enquanto Lisicki vai cruzar com a checa Barbora Strycova.

Outra a garantir vaga na terceira rodada foi a australiana Samantha Stosur. Campeã em Nova York em 2011, a 22ª cabeça de chave superou a russa Evgeniya Rodina por duplo 6/1. Na sequência, vai enfrentar a italiana Sara Errani.