Wozniacki é campeã na Turquia e fatura 1º título no ano

A dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou neste domingo o seu primeiro título na temporada 2014 do tênis. A número 15 do mundo se sagrou campeã do Torneio de Istambul ao derrotar na decisão a italiana Roberta Vinci, 24ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em 1 hora e 7 minutos.

Neste domingo, em uma decisão que reuniu as duas primeiras cabeças de chave do Torneio de Istambul, Wozniacki contou bastante com o seu primeiro serviço para derrotar Vinci, tanto que venceu 75% dos pontos disputados no seu saque inicial, contra apenas 43% da italiana. Além disso, salvou o seu serviço nas seis vezes em que a italiana teve chance de quebrar o seu saque, além de ter convertido cinco de 12 break points.

Assim, Wozniacki conquistou o 22º título da sua carreira neste domingo. Além disso, a dinamarquesa manteve a escrita de conquistar ao menos um título por temporada desde 2008. A ex-número 1 do mundo venceu seus três primeiros torneios em 2008, mais três em 2009, seis em 2010, seis em 2011, dois em 2012, um em 2013 e, agora, um em 2014.

Wozniacki também conseguiu empatar o confronto direto com Vinci em 2 a 2. Já a tenista italiana, que não havia perdido nenhum set em Istambul antes da decisão deste domingo, amargou um vice-campeonato pela segunda semana consecutiva - na semana passada, ela perdeu a decisão do Torneio de Bucareste para a romena Simona Halep.