Wozniacki é confirmada como nº 2 do mundo e Svitolina sobe para 4º no ranking

A dinamarquesa Caroline Wozniacki chegará ao Aberto da Austrália, na próxima semana, como a nova número dois do mundo do tênis. A ex-líder do ranking subiu uma posição no ranking da WTA atualizado nesta segunda-feira. Ela desbancou a espanhola Garbiñe Muguruza, que caiu para o terceiro posto, mesmo sendo vice-campeã em Auckland, no fim de semana.

+ Após furar quali, Rogerinho perde de Shapovalov em Auckland

+ Número 1 do mundo, Melo inicia temporada com vitória no Torneio de Sydney

Exibindo forte consistência desde o começo da temporada passada, Wozniacki vem crescendo a cada mês no circuito. E nem as férias, ao fim de 2017, atrapalharam sua ascensão. A dinamarquesa só não ocupa a liderança do ranking no momento porque desperdiçou seguidas chances em finais no ano passado. Foram apenas dois títulos em oito decisões disputadas.

Em Auckland, no domingo, a situação não foi diferente. Ela perdeu o título para a alemã Julia Görges. Mesmo assim, está a apenas 420 pontos da líder do ranking, a romena Simona Halep, que terá a posição em risco durante o Aberto da Austrália, que começará no dia 15 (noite do dia 14 no horário de Brasília).

Além de Wozniacki, a ucraniana Elina Svitolina também galgou posições dentro do Top 10. Ela subiu duas posições, e agora figura no 4º lugar, após se sagrar campeã em Brisbane, no sábado. Assim, trocou de posições com a checa Karolina Pliskova, nova sexta colocada. A norte-americana Venus Williams segue em quinto. As demais posições do Top 10 não foram alteradas.

Campeã em Auckland, sobre Wozniacki, Görges subiu duas posições graças ao título. E já se aproximou da lista das dez melhores do mundo. Em 12º lugar, a tenista de 29 anos exibe sua melhor colocação de sua carreira no ranking.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, que perdeu na estreia em Auckland, sustentou a 71ª colocação no ranking. Ela já está garantida na chave principal do Aberto da Austrália. Como preparação para o primeiro Grand Slam da temporada, ela compete em Hobart nesta semana.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 6.425 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.095

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.005

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.785

5.º - Venus Williams (EUA), 5.567

6.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.445

7.º - Jelena Ostapenko (LET), 4.901

8.º - Caroline Garcia (FRA), 4.385

9.º - Johanna Konta (ING), 3.600

10.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 3.258

11.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.935

12.º - Julia Görges (ALE), 2.825

13.º - Sloane Stephens (EUA), 2.802

14.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.757

15.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.600

16.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.485

17.º - Elena Vesnina (RUS), 2.220

18.º - Madison Keys (EUA), 2.214

19.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.195

20.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.141

71.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 865

355.º - Teliana Pereira (BRA), 119

394.º - Laura Pigossi (BRA), 99