Wozniacki é eliminada e Kvitova avança em Stuttgart A dinamarquesa Caroline Wozniacki foi a primeira cabeça de chave eliminada do Torneio de Stuttgart. Nesta quarta-feira, ela perdeu para a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1, e caiu logo na estreia. A checa Petra Kvitova, quinta favorita da competição, também teve dificuldade, mas avançou à segunda rodada com a vitória sobre a alemã Annika Beck por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (0/7) e 6/3.