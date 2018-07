Wozniacki é eliminada em Sydney e pode perder topo

Líder do ranking mundial, Wozniacki foi a única das quatro pré-classificadas como principais favoritas ao título em Sydney a ser eliminada nesta quarta. Antes dela entrar em quadra, a checa Petra Kvitova, a bielo-russa Viktoria Azarenka e a chinesa Li, respectivas cabeças de chave 2, 3 e 4 do torneio, se garantiram na semifinal.

Com o triunfo diante de Wozniacki, Radwanska jogará por um lugar na decisão em jogo contra Azarenka, que derrotou nas quartas de final a francesa Marion Martoli por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/4.

Já Kvitova assegurou presença na semifinal ao vencer a eslovaca Daniela Hantuchova com parciais de 6/0 e 6/4. Desta forma, ela enfrentará na próxima fase a chinesa Na Li, que eliminou a checa Lucie Safarova ao aplicar 6/2 e 7/6 (7/3).

Com a derrota desta quarta-feira, Wozniacki abriu caminho para Kvitova desbancá-la do topo do ranking mundial. Atual campeã em Sydney, a dinamarquesa não conseguiu defender os pontos conquistados no ano passado na competição. Com isso, a tenista checa irá assumir a ponta se faturar o título.

Este torneio serve de preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda-feira. E agora Kvitova tem a chance de iniciar a grandiosa competição como nova líder do ranking. Na última listagem divulgada pela WTA, ela apareceu com 7.190 pontos, contra 7.485 de Wozniacki.

Essa foi apenas a segunda vez que Wozniacki perdeu para Radwanska em sete confrontos entre as duas. A dinamarquesa acabou sucumbindo diante da rival depois de ter precisado de atendimento médico após o terceiro game do set final, quando reclamou de um problema em seu pulso esquerdo.