Wozniacki e Halep lutarão pela ponta do ranking da WTA nesta semana em Doha

O Torneio de Doha, que começou a ser disputado nesta segunda-feira, no Catar, colocará em jogo mais uma vez a liderança do ranking da WTA. A dinamarquesa Caroline Wozniacki, que se manteve pela terceira semana consecutiva no topo da listagem que acaba de ser atualizada pela entidade, defenderá a ponta durante a competição.

+ Monteiro sobe 22 posições, entra para Top 100 e torna-se número 1 do Brasil

+ Marcelo Melo estreia com vitória no Torneio de Roterdã

A romena Simona Halep, que segue na vice-liderança, é a única que pode ultrapassar Wozniacki em Doha. Ela tem 7.616 pontos, contra 7.965 da tenista da Dinamarca, que derrotou a jogadora da Romênia na final do Aberto da Austrália, em janeiro, justamente quando assumiu a primeira posição do ranking ao triunfar no Grand Slam.

Por ser a atual vice-campeã em Doha, Wozniacki tem 305 pontos a defender, enquanto Halep não jogou o torneio no ano passado e por isso pode somar até 900 pontos no evento se faturar o título. Essa pontuação será possível pelo fato de que a competição elevou o seu status em 2018 e por isso distribuirá maior pontuação.

Para reassumir a ponta do ranking, a romena precisa ao menos chegar às quartas de final, sendo que ela e Wozniacki, como principais cabeças de chave do evento, só poderão se enfrentar em uma eventual decisão.

As duas tenistas estrearão direto na segunda rodada em Doha. Wozniacki enfrentará a ganhadora da partida entre as alemãs Tatjana Maria e Carina Witthoeft, enquanto Halep abrirá campanha contra a russa Ekaterina Makarova, que nesta segunda-feira estreou com vitória sobre a chinesa Shuai Zhang.

Nesta segunda-feira, a listagem da ATP foi atualizada sem nenhuma mudança de posição do grupos das 50 mais bem colocadas. A brasileira Beatriz Haddad Maia, que no último final de semana esteve envolvida em disputas da Fed Cup, se manteve na 59ª posição e segue a apenas uma de alcançar o melhor posto de sua carreira, que foi o 58º lugar atingido em setembro do ano passado.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Caroline Wozniacki (DIN), 7.965 pontos

2) Simona Halep (ROM), 7.616

3) Elina Svitolina (UCR), 5.835

4) Garbiñe Muguruza (ESP), 5.690

5) Karolina Pliskova (RCH), 5.445

6) Jelena Ostapenko (LET), 5.000

7) Caroline Garcia (FRA), 4.495

8) Venus Williams (EUA), 4.277

9) Angelique Kerber (ALE), 3031

10) Julia Görges (ALE), 2.900

11) Johanna Konta (ALE), 2.825

12) Sloane Stephens (EUA), 2.813

13) Kristina Mladenovic (FRA), 2.770

14) Madison Keys (EUA), 2.644

15) Anastasija Sevastova (LET), 2.540

16) Ashleigh Barty (AUS), 2.486

17) Coco Vandeweghe (EUA), 2.434

18) Magdalena Ribarikova (ESQ), 2.363

19) Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.362

20) Eise Mertens (BEL), 2.215

59) Beatriz Haddad Maia (BRA), 946

398) Laura Pigossi (BRA), 96

405) Gabriela Cé (BRA), 91