Wozniacki e Ivanovic vencem e farão final em Tóquio

A decisão do Torneio de Tóquio, no Japão, reunirá duas jogadoras que já lideraram o ranking da WTA. Neste sábado, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a sérvia Ana Ivanovic, tenistas que atualmente estão entre as dez melhores do mundo, avançaram nas semifinais e agora vão disputar o título.

Finalista do último US Open, Wozniacki ampliou o seu bom momento na temporada. A número 9 do mundo se garantiu na final ao derrotar a espanhola Garbiñe Muguruza, 26.ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2, em 2 horas e 33 minutos. Agora, a dinamarquesa tentará repetir a sua conquista de 2010 em Tóquio.

Wozniacki levou alguns sustos na partida deste sábado, tanto que chegou a estar perdendo o terceiro set por 2/0, mas depois conseguiu a virada para triunfar. A partida teve impressionantes 40 break points, sendo cinco convertidos pela dinamarquesa e quatro pela espanhola.

Assim, com a vitória deste sábado, Wozniacki, se recuperou das derrotas nos dois encontros anteriores com Muguruza, no Aberto da Austrália, em janeiro, e no Torneio de Miami do ano passado.

Na decisão, Wozniacki terá pela frente Ivanovic. A número 10 do mundo derrotou neste sábado a alemã Angelique Kerber, oitava colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 45 minutos.

Essa semifinal teve 30 break points, com Ivanovic aproveitando quatro, dois a mais do que Kerber. Com isso, a sérvia conseguiu eliminar a cabeça de chave número 1 do Torneio de Tóquio e ampliou o seu retrospecto positivo diante da alemã para 5 a 2.

Neste domingo, Ivanovic vai disputar a sua sexta final na temporada, ano em que foi campeã em Auckland, Monterrey e Birmingham - perdeu as decisões em Stuttgart e Cincinnati. Agora, tentará faturar o 15.º troféu da sua carreira.

Já Wozniacki foi campeã em Istambul e vice do US Open nesta temporada. A dinamarquesa está em busca do 23.º título da sua carreira. Ivanovic lidera o confronto direto por 4 a 2.