Wozniacki e Kvitova avançam à semifinal em New Haven

Com dificuldade apenas no primeiro set, Wozniacki derrotou a norte-americana Sloane Stephens, uma das revelações da temporada, por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2. Nas semifinais, a ex-número 1 do mundo e cabeça de chave 4 em New Haven terá pela frente a romena Simona Halep, que ganhou da russa Ekaterina Makarova também por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6).

No outro lado da chave, Kvitova teve mais dificuldades para avançar. Contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a cabeça de chave 3 do torneio norte-americano venceu de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/2 e 7/5. A sua adversária na luta por uma vaga na decisão será a compatriota Klara Zakopalova, que derrotou a russa Elena Vesnina também de virada por 2 a 1 - parciais de 4/6, 6/0 e 6/4.

MASCULINO - O único torneio desta semana entre os homens está acontecendo em Winston-Salem, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em uma rodada atrapalhada pela chuva, quatro cabeças de chave avançaram às semifinais. Em uma delas, o norte-americano Sam Querrey (cabeça 6) derrotou o lituano Ricardo Berankis por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) e irá enfrentar o austríaco Jurgen Melzer (nono pré-classificado), que passou pelo russo Dmitry Tursunov por 6/4 e 6/3.

Na outra semifinal, o duelo será o francês Gael Monfils (cabeça 15) - que bateu o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/4 e 6/4 - e o ucraniano Alexandr Dolgopolov (cabeça 10), vencedor do duelo contra Lu Yen-Hsin, de Taiwan, por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.