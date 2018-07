Wozniacki é outra cabeça de chave a cair em Wimbledon

A zebra está tomando conta da chave feminina de Wimbledon, e fez mais uma vítima nesta segunda-feira. Ex-número 1 do mundo e cabeça de chave 16, a dinamarquesa Caroline Wozniacki foi surpreendida pela checa Barbora Zahlavova Strycova, 43.ª do ranking, e caiu na quarta rodada do Grand Slam inglês ao perder por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Em 1h35min, Strycova atropelou a adversária, principalmente no primeiro set, quando Wozniacki não resistiu ao potente jogo da rival, que arriscou bastante e disparou 13 winners. Nas segunda parcial, a dinamarquesa finalmente equilibrou a partida, mas seguiu sendo castigada pelas bolas vencedoras da checa, que conseguiu uma quebra decisiva no 12.º game e venceu.

Strycova segue fazendo estrago em Wimbledon e venceu a terceira cabeça de chave seguida, depois de ter passado por Elena Vesnina (32.ª favorita) e Na Li (2.ª). Além delas, nomes como os de Dominika Cibulkova, Andrea Petkovic, Kirsten Flipkens e até Serena Williams já foram eliminados em Londres.

Agora Strycova espera para conhecer sua próxima adversária e pode ter mais uma cabeça de chave pela frente. Ela enfrentará a vencedora do duelo entre sua compatriota Petra Kvitova, sexta favorita da chave, e a chinesa Chuai Peng.

OUTROS RESULTADOS

Em outra partida já encerrada nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 23, Lucie Safarova, garantiu vaga nas oitavas de final. Em duelo de checas, ela bateu Tereza Smitkova com facilidade, por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/2, e agora espera a vencedora do confronto entre Ekaterina Makarova e Agnieszka Radwanska.

Quem também se classificou foi a casaque Yaroslava Shvedova. A número 65 do mundo derrotou a norte-americana Madison Keys. Shvedova já havia vencido o primeiro set por 7/6 (9/7) e a segunda parcial estava empatada em 6 a 6 quando Keys precisou abandonar a partida.