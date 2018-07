Wozniacki e Petra Kvitova vencem e vão às semifinais na China

Em um torneio marcado pelas zebras, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a checa Petra Kvitova têm conseguido sobreviver às surpresas e venceram mais uma vez nesta quinta-feira. Cabeças de chave número 8 e 3, respectivamente, elas confirmaram o favoritismo e garantiram vaga nas semifinais do Torneio de Wuhan.

Principal favorita depois das quedas de Serena Williams, Simona Halep e Maria Sharapova, Kvitova derrotou nesta quinta a francesa Caroline Garcia, que havia eliminado Agnieszka Radwanska, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A checa não enfrentou grandes dificuldades e impôs um jogo sólido para sair com o triunfo.

Nas semifinais, ela enfrentará mais uma surpresa da competição, a ucraniana Elina Svitolina. Número 34 do mundo, ela derrotou nesta quinta-feira outra cabeça de chave, a sétima favorita Angelique Kerber, da Alemanha, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Do outro lado da chave, Wozniacki garantiu vaga nas semifinais com uma vitória suada sobre a suíça Timea Bacsinszky, que eliminou justamente Maria Sharapova na fase anterior. A dinamarquesa saiu atrás, mas virou e conseguiu o triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.

Agora, ela terá pela frente a canadense Eugenie Bouchard. A cabeça de chave número 6 derrotou a algoz de Serena Williams, a francesa Alize Cornet, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.