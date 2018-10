Wozniacki e Pliskova vencem e vão às oitavas no Torneio de Pequim

Ex-líderes do ranking, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a checa Karolina Pliskova venceram seus jogos nesta quarta-feira e garantiram lugar nas oitavas de final do Torneio de Pequim, na China. Tentando se reabilitar nesta reta final da temporada, a tenista da Dinamarca derrotou a croata Petra Martic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Em má fase, a atual número dois do mundo venceu apenas um jogo em Wuhan, na semana passada. E, antes disso, chegou a ser eliminada em três estreias quase consecutivas. Entre um torneio e outro, caiu na segunda rodada do US Open, o último Grand Slam do ano. Por isso, Wozniacki busca na capital chinesa emplacar uma sequência maior de jogos para chegar em bom ritmo ao WTA Finals, que encerrará a temporada, entre os dias 21 e 28.

Apesar da vitória em sets diretos, a dinamarquesa voltou a mostrar irregularidade em quadra nesta quarta, principalmente no saque. Isso rendeu dez chances de quebra à rival, 36ª do mundo, que aproveitou apenas três. Wozniacki só não se complicou no jogo porque a adversária também oscilou no serviço, cedendo 16 chances de quebra, das quais a favorita converteu cinco. Na sequência, a dinamarquesa duelará com a estoniana Anett Kontaveit.

A checa Karolina Pliskova, sétima do mundo, bateu a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/3 e 6/4. Mesmo sofrendo uma quebra em cada set, Pliskova dominou a partida ao faturar quatro quebras no duelo. A ex-número 1 do mundo enfrentará a local Qiang Wang, convidada da organização que aplicou duplo 6/0 na letã Jelena Ostapenko na segunda rodada.

Ainda nesta quarta, a também local Shuai Zhang superou a húngara Timea Babos por 6/1 e 6/2. Na oitavas de final, a tenista da casa vai ter pela frente a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo.

Já a letã Anastasija Sevastova se tornou a primeira garantida nas quartas ao derrotar a croata Donna Vekic por 6/3 e 6/2. Sua próxima adversária será a eslovaca Dominika Cibulkova, que eliminou a norte-americana Sloane Stephens, atual número nove do mundo, por 4/6, 6/2 e 6/3.