Wozniacki e Radwanska avançam às semifinais em Eastbourne

Cabeça de chave número 2 e quinta colocada no ranking da WTA, Wozniacki derrotou Petkovic, a número 14 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. A dinamarquesa não conseguiu salvar sequer um dos quatro break points que Petkovic teve, mas obteve sete quebras de saque para avançar.

Wozniacki agora terá pela frente a suíça Belinda Bencic, número 31 do mundo, que venceu a britânica Johanna Konta (146ª) por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/0 e 6/3. A dinamarquesa caiu nas semifinais do Torneio de Eastbourne e perdeu o último duelo com Bencic, em Indian Wells, em março.

Finalista de Wimbledon em 2012 e número 13 do mundo, a polonesa Agnieszka Radwanska avançou às semifinais ao vencer a búlgara Tsvetana Pironkova (44º) por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Sua adversária nas semifinais vai ser a norte-americana Sloane Stephens, número 43 do mundo, que nem precisou entrar em quadra nesta quinta, pois a russa Daria Gavrilova (41ª) abandonou o torneio por causa de uma lesão abdominal.