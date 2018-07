Wozniacki e Schiavone estreiam com vitória em Paris Favoritas ao título, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a italiana Francesca Schiavone venceram com facilidade na rodada de abertura de Roland Garros nesta segunda-feira. Número 1 do mundo, Wozniacki só precisou de um hora para derrotar a veterana a japonesa Kimiko Date-Krumm, de 40 anos, por 2 set a 0, com parciais de 6/0 e 6/2.