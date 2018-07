Wozniacki e Stosur avançam no Torneio de Miami Candidatas ao título do Torneio de Miami, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a australiana Samantha Stosur avançaram na noite de sábado para as oitavas de final na Flórida. Número 4 do mundo, Wozniacki bateu a checa Petra Cetkovska, cabeça de chave número 29, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.