Wozniacki e Stosur são eliminadas em estreia no Torneio de Brisbane

BRISBANE - A dinamarquesa Caroline Wozniacki e a australiana Samantha Stosur começaram mal a temporada 2013. As duas tenistas Top 10 foram eliminadas logo na estreia no Torneio de Brisbane, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, a partir de 16 de janeiro.

Wozniacki, ex-número 1 do mundo, foi derrotada pela casaque Ksenia Pervak, atual número 103 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (7/1). Pervak enfrentará nas oitavas de final a polonesa Urszula Radwanska.

A local Stosur, por sua vez, caiu diante da sueca Sofia Arvidsson, pelo placar de 7/6 (7/4) e 7/5. A tenista da Suécia vai duelar agora com a norte-americana Sloane Sephens, algoz da eslovaca Dominika Cibulkova, por 6/2 e 6/3, na rodada desta segunda-feira.

Enquanto Wozniacki e Stosur decepcionavam, as cabeças de chave Sara Errani e Angelique Kerber avançaram no torneio. A italiana superou a russa Olga Puchkova por 6/1 e 6/3 e vai encarar a eslovaca Daniela Hantuchova.

Já a alemã eliminou Anna Tatishvili, da Georgia, por 6/2, 4/6 e 6/2. Na sequência, sua adversária será a porto-riquenha Monica Puig, que venceu a local Olivia Rogowska por 6/2 e 6/3.

Sabine Lisicki, outra representante da Alemanha, despachou na estreia a checa Lucie Safarova por 6/2 e 6/4. Será a adversária de estreia da bielo-russa Victoria Azarenka, atual número 1 do mundo e favorita ao título em Brisbane.

Completando a rodada do dia, a francesa Alize Cornet derrotou a local Bojana Bobusic por 2/6, 6/3 e 6/1. Cornet vai encarar agora a norte-americana Serena Williams, número três do ranking, nesta terça. O Torneio de Brisbane conta ainda com a russa Maria Sharapova, segunda colocada na lista da WTA, ainda sem data certa para estrear.

SHENZHEN

A francesa Marion Bartoli estreou com vitória no torneio chinês ao eliminar com facilidade Chan Wing-yau, de Hong Kong, por 6/1 e 6/0. Também avançaram nesta segunda-feira a checa Klara Zakopalova, a chinesa Shuai Peng, a sérvia Bojana Jovanovski, a suíça Stefanie Voegele, a ucraniana Elina Svitolina, a japonesa Ayumi Morita e a norte-americana Julia Cohen.

AUCKLAND

Na Nova Zelândia, a belga Yanina Wickmayer, terceira cabeça de chave, despachou na estreia a eslovaca Magdalena Rybarikova por 7/6 (7/3) e 6/2. Superaram a primeira rodada também a russa Elena Vesnina, a francesa Pauline Parmentier, a holandesa Kiki Bertens, a belga Kirsten Flipkens, a grega Eleni Daniilidou, a sueca Johanna Larsson, a romena Simona Halep e a norte-americana Jamie Hampton.